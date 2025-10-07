Doi ani de la masacrul Hamas, comemorați în Berlin / Poliția: „Există apeluri la inundarea și paralizarea Berlinului. Ne pregătim pentru o operațiune-mamut”

Berlinul este, pe tot parcursul zilei de 7 octombrie, terenul unor numeroase evenimente comemorative, menite să puncteze atacul masiv al Hamas asupra Israelului, de acum doi ani. Poliția se pregătește, de asemenea, pentru demonstrații, care au fost, deja, anunțate.

Un purtător de cuvânt al poliției berlineze a declarat că „se pregătește pentru o operațiune-mamut”, potrivit publicației germane Welt.

La Berlin, numele celor 1.200 de victime ale masacrului Hamas vor fi citite cu voce tare.

Priveghi cu măsuri severe de securitate

Este, de asemenea, planificat un priveghi în memoria victimelor, pe tema antisemitismului, însoțit de măsuri severe de Securitate.

Aproximativ 1.400 de ofițeri de poliție vor fi prezenți pe tot parcursul acestei zile comemorative, pe care poliția o va acoperi din punct de vedere al siguranței, mai ales că are informații potrivit cărora se pregătesc demonstrații cu potențial problematic.

Apeluri în mediul online la paralizarea Berlinului

Purtătorul de cuvânt al poliției berlineze a declarat pentru publicația citată că poliția a identificat în mediul online manifestări de violență, cu o reprezentare foarte distorsionată a evenimentului de acum doi ani:

„Sperăm, desigur, că demonstrațiile pentru pace vor fi pașnice, dar au existat multe manifestări de violență pe rețelele de socializare, cu o reprezentare foarte distorsionată a ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023. Extremiștii sunt numiți „eroi” și există apeluri la inundarea și paralizarea Berlinului. Este, deja, clar, o operațiune gigantică”, a spus acesta.

În mediul online sunt promovate apeluri la demonstrații și acțiuni pro-palestiniene.

Un miting intitulat „Opriți genocidul” a fost anunțat pentru această seară, la ora 18.00, ora locală, în Alexanderplatz, în semn de protest față de războiul care a curmat zeci de mii de vieți în Gaza. Sunt deja înscriși 150 de participanți.