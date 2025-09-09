Doi miniştri israelieni de extremă dreapta au primit interdicţie de intrare în Spania

Spania va interzice accesul pe teritoriul său a doi miniştri de extremă dreapta din guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu, a anunţat marţi ministrul de Externe spaniol.

Declaraţia vine după ce Israelul a anunţat aceeaşi măsură împotriva a două membre ale guvernului spaniol.

Miniştrii israelieni Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich au fost incluşi „pe lista oficială a persoanelor sancţionate” şi „nu vor putea intra pe teritoriul spaniol”, a declarat José Manuel Albares, la o zi după discuţii tensionate între Spania şi Israel, generate de prezentarea de către premierul spaniol a unui set de măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza”.