Doi miniştri israelieni de extremă dreapta au primit interdicţie de intrare în Spania

Miniştrii israelieni ai Securităţii Naţionale şi Finanţelor nu vor putea intra în Spania. Decizia vine în urma sancţiunilor similare impuse de Israel împotriva unor oficiali din Spania, potrivit Le Figaro.
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 sept. 2025, 16:13, Știri externe

Spania va interzice accesul pe teritoriul său a doi miniştri de extremă dreapta din guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu, a anunţat marţi ministrul de Externe spaniol.

Declaraţia vine după ce Israelul a anunţat aceeaşi măsură împotriva a două membre ale guvernului spaniol.

Miniştrii israelieni Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich au fost incluşi „pe lista oficială a persoanelor sancţionate” şi „nu vor putea intra pe teritoriul spaniol”, a declarat José Manuel Albares, la o zi după discuţii tensionate între Spania şi Israel, generate de prezentarea de către premierul spaniol a unui set de măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza”.