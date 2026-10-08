Doi senatori americani îi cer lui Trump să aplice imediat noile sancțiuni împotriva Rusiei

Jeanne Shaheen și Roger Wicker susțin că intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei și folosirea unor noi rețele pentru eludarea sancțiunilor justifică măsuri economice imediate, potrivit Kyiv INdependent.

Cei doi parlamentari au transmis o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio și secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, în care cer folosirea rapidă a instrumentelor prevăzute de Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

Trump a promulgat legea pe 18 septembrie, iar majoritatea prevederilor sale intră în vigoare pe 18 octombrie.

Ei spun că SUA nu ar trebui să aștepte

Shaheen, democrată din New Hampshire și membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, și Wicker, republican din Mississippi și președinte al Comisiei pentru Serviciile Armate, consideră că Washingtonul nu ar trebui să aștepte până la data limită pentru a pregăti și aplica noile măsuri.

Ei invocă atacurile rusești asupra populației civile și infrastructurii energetice din Ucraina, precum și noile desfășurări de trupe nord-coreene în sprijinul Moscovei.

Presiune asupra „flotei fantomă” a Rusiei

Una dintre principalele cereri vizează așa-numita „shadow fleet”, formată din petroliere folosite pentru transportul petrolului rusesc și pentru eludarea sancțiunilor occidentale.

Senatorii afirmă că Uniunea Europeană și Marea Britanie au sancționat împreună peste 600 de nave, în timp ce Statele Unite au inclus pe listele lor doar 216, dintre care majoritatea au fost sancționate la începutul lui 2025.

În opinia celor doi senatori, diferența lasă sute de petroliere capabile să transporte în continuare petrol rusesc către piețele internaționale.

Shaheen și Wicker cer ca Statele Unite să preia sancțiunile aplicate de UE, Marea Britanie și statele G7 drept punct de plecare și să sancționeze navele respective în mod individual.

Ei argumentează că măsurile americane au un efect suplimentar, deoarece pot limita accesul navelor la sistemul financiar bazat pe dolar și la serviciile maritime occidentale.

Rețele din Dubai și Hong Kong

Cei doi senatori cer și extinderea sancțiunilor asupra rețelelor care ajută Rusia să evite restricțiile financiare.

Washingtonul a impus în octombrie 2025 sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Shaheen și Wicker afirmă că Rusia și-a adaptat ulterior mecanismele comerciale și a început să folosească mai multe companii intermediare, cu o concentrare importantă în Emiratele Arabe Unite și Hong Kong.

Senatorii cer sancționarea acestor companii-paravan și a operațiunilor financiare care permit petrolului provenit de la Lukoil și Rosneft să ajungă în continuare pe piețele internaționale.

China, Emiratele Arabe Unite și Turcia, în atenția Washingtonului

O altă direcție indicată în scrisoare este accesul Rusiei la tehnologii cu utilizare atât civilă, cât și militară. Senatorii susțin că firme din China, Emiratele Arabe Unite și Turcia funcționează ca puncte importante pentru livrarea unor componente către industria militară rusă.

Printre produsele menționate se află mașini-unelte CNC avansate, folosite în producția de muniție, și componente microelectronice necesare pentru fabricarea dronelor cu reacție. Shaheen și Wicker cer aplicarea unor sancțiuni secundare împotriva companiilor străine care contribuie la aceste livrări.

Presiuni asupra programului spațial rusesc

Senatorii cer sancțiuni și împotriva unor companii despre care afirmă că sprijină dezvoltarea rețelei rusești de sateliți Rassvet, aflată pe orbita joasă a Pământului.

Printre firmele menționate se află Bureau 1440, 5C Group și Eltex. Potrivit celor doi parlamentari, dezvoltarea acestei capacități ar putea îmbunătăți comunicațiile militare rusești și integrarea sistemelor de identificare a țintelor pe câmpul de luptă.

Legea limitează și investițiile americane în Rusia

Noua legislație prevede, printre altele, interzicerea noilor investiții americane în Rusia și restricții privind tranzacțiile cu datoria suverană rusă.

Shaheen și Wicker cer Trezoreriei să ofere rapid instrucțiuni clare pentru instituțiile financiare americane, inclusiv în contextul informațiilor despre o posibilă tranzacție de mai multe miliarde de dolari privind activele internaționale ale Lukoil.

Pentru administrația Trump, 18 octombrie reprezintă primul termen major pentru aplicarea noii legi.

Cei doi senatori vor ca Washingtonul să folosească instrumentele prevăzute de act înainte de această dată, în special împotriva veniturilor petroliere, rețelelor financiare