Trump ia în calcul noi lovituri asupra Iranului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului | Ce pregătește Pentagonul

Deocamdată, președintele Donald Trump nu a luat o decizie finală, iar amploarea și țintele unei eventuale operațiuni rămân în discuție.

Planurile sunt elaborate de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care coordonează operațiunile americane din regiune, potrivit The Atlantic.

Informația apare într-un moment în care Washingtonul analizează simultan continuarea presiunii militare și economice asupra Teheranului, dar și posibilitatea reluării negocierilor indirecte cu Iranul.

De ce ar putea avea loc loviturile înainte de alegeri

Potrivit oficialilor americani citați de The Atlantic, una dintre preocupările administrației este evoluția prețurilor la benzină în Statele Unite. Conflictul cu Iranul a contribuit la creșterea costurilor energiei, iar republicanii care candidează la alegerile din noiembrie se tem că această situație le poate afecta campaniile.

În acest context, o operațiune militară limitată ar putea fi prezentată de administrație drept o demonstrație de forță și drept un succes în conflict.

Susținătorii unei asemenea variante consideră că Trump ar putea intra în ultima parte a campaniei electorale cu un mesaj despre presiunea exercitată asupra Iranului.

Există însă o problemă importantă: chiar și oficialii care susțin o operațiune limitată recunosc că asemenea lovituri nu ar garanta nici revenirea Iranului la masa negocierilor, nici redeschiderea rapidă a strâmtorii Ormuz și nici o scădere imediată a prețurilor la benzină.

În plus, o nouă ofensivă ar putea avea efectul opus și ar putea readuce războiul în centrul campaniei electorale.

Pentagonul pregătește mai multe scenarii

În paralel cu planurile pentru o eventuală acțiune înainte de alegeri, Pentagonul a pregătit și scenarii pentru reluarea unor operațiuni mai ample după 3 noiembrie.

Potrivit The Atlantic, variantele analizate merg de la lovituri limitate până la atacuri de amploare, inclusiv asupra infrastructurii energetice iraniene.

Axios a relatat, la rândul său, că Pentagonul a cerut CENTCOM să finalizeze pregătirile pentru posibile operațiuni militare majore împotriva Iranului.

Trump a discutat în ultimele săptămâni despre posibilitatea reluării atacurilor după alegeri. În același timp, administrația continuă contactele indirecte cu Teheranul. Cele două părți au încă diferențe importante privind încetarea focului, sancțiunile americane, programul nuclear iranian și statutul strâmtorii Ormuz.

O nouă ofensivă ar expune trupele americane

O eventuală reluare a atacurilor ar implica riscuri importante pentru cei aproximativ 50.000 de militari americani aflați în regiune, precum și pentru aliații SUA din Golf. Iranul ar putea răspunde prin atacuri asupra bazelor americane, a Israelului sau a infrastructurii energetice și maritime din regiune.

Un alt risc îl reprezintă prețul petrolului.

Datele analizate de administrația americană arată că reluarea loviturilor poate împinge din nou în sus prețul țițeiului, ceea ce ar contrazice unul dintre obiectivele invocate pentru o eventuală operațiune înainte de alegeri: reducerea presiunii asupra prețurilor la pompă.