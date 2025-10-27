Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la președinția SUA

Președintele SUA, Donald Trump, nu a exclus luni posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă la alegerile din 2028, spunând „i-ar plăcea foarte mult să o facă”. Totuși, Trump a respins posibilitatea de a candida la funcția de vicepreședinte în 2028, scrie BBC.

În timp ce se afla în drum spre Japonia, Trump le-a spus reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One că deși i s-ar „permite” să candideze din nou la funcția de vicepreședinte, nu intenționează să facă un astfel de pas.

Referindu-se la al treilea mandat, Trump a spus că nu s-a „gândit cu adevărat la asta”, deși are „cele mai bune rezultate la sondaje” pe care le-ar fi avut vreodată.

Constituția SUA nu permite un al treilea mandat de președinte

Săptămâna trecută, fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, a declarat într-un interviu pentru publicația The Economist că există un „plan” pentru a-i asigura lui Trump un al treilea mandat.

„Trump va fi președinte în 2028, iar oamenii ar trebui să se obișnuiască cu această idee. (…) La momentul potrivit, vom dezvălui care este planul”, a spus Bannon în cadrul interviului.

În prezent, cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice președinților să candideze pentru un al treilea mandat. Abrogarea amendamentului ar necesita aprobarea a două treimi din Camera Reprezentanților și Senat.

Potrivit Reuters, unii susținători au sugerat că o modalitate de a ocoli interdicția din Constituția SUA ar fi ca Trump să candideze la funcția de vicepreședinte, un alt candidat care ar obține funcția de președinte să demisioneze, iar Trump să preia, astfel, rolul.