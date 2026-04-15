Donald Trump pune presiune pe Marea Britanie și amenință cu ruperea acordului comercial

Într-un interviu acordat miercuri, Trump a spus că Statele Unite au oferit Marii Britanii „un acord comercial bun”, care a fost „mai bun decât era nevoie”, adăugând că acesta „poate fi schimbat oricând”, potrivit Politico.

Declarațiile pentru Sky News vin într-un moment în care tensiunile cresc la Washington din cauza poziției Londrei față de conflictul din Iran, iar liderul american și-a îndreptat criticile și spre premierul britanic Keir Starmer.

Întrebat despre relația dintre SUA și Marea Britanie, Trump a răspuns direct: „Este genul de relație în care, când le-am cerut ajutorul, nu au fost acolo. Când am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Când nu am avut nevoie de ei, tot nu au fost acolo. Și nici acum nu sunt”.

Amenințarea președintelui american este de natură să provoace îngrijorare la Westminster, la 11 luni după ce Marea Britanie a devenit prima țară care a semnat un acord comercial cu SUA.

Președintele american a criticat și decizia Marii Britanii de a reduce activitățile de explorare a petrolului și gazelor naturale în Marea Nordului.

„Cred că el (Keir Starmer – n.r.) a comis o greșeală tragică prin închiderea exploatării petroliere din Marea Nordului”, a spus Trump.

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil, înaintea vizitei de stat pe care regele Charles al III-lea urmează să o efectueze în SUA la finalul lunii aprilie.

Trump a avut cuvinte calde la adresa monarhului, pe care l-a descris drept „un mare gentleman” și „un prieten”.