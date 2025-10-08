Donald Trump spune că ar putea călători în Orientul Mijlociu pentru negocierile de pace în Gaza

„Negocierile merg foarte bine. Avem o echipă excelentă acolo, negociatori foarte buni, și, din păcate, și cealaltă parte are negociatori foarte buni”, a spus Trump într-o conferință.

„Cred că se va întâmpla, există o șansă bună să se întâmple. S-ar putea să merg acolo spre sfârșitul săptămânii, poate duminică. De fapt, vom vedea, dar negocierile merg foarte bine”, a adăugat el.

Trump a precizat că, dacă va călători în regiune, va pleca fie sâmbătă, fie duminică, fără a specifica însă care țară ar vizita.

Negociatorii se întâlnesc în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, pentru a finaliza un acord care să prevadă eliberarea ostaticilor din Gaza și încetarea luptelor în Fâșia Gaza.