Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că ar putea călători în Orientul Mijlociu pentru negocierile de pace în Gaza

Donald Trump spune că ar putea călători în Orientul Mijlociu pentru negocierile de pace în Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că s-ar putea deplasa în Orientul Mijlociu duminică, pe măsură ce negocierile pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza progresează.
Donald Trump spune că ar putea călători în Orientul Mijlociu pentru negocierile de pace în Gaza
Petre Apostol
08 oct. 2025, 23:06, Știri externe

„Negocierile merg foarte bine. Avem o echipă excelentă acolo, negociatori foarte buni, și, din păcate, și cealaltă parte are negociatori foarte buni”, a spus Trump într-o conferință.

„Cred că se va întâmpla, există o șansă bună să se întâmple. S-ar putea să merg acolo spre sfârșitul săptămânii, poate duminică. De fapt, vom vedea, dar negocierile merg foarte bine”, a adăugat el.

Trump a precizat că, dacă va călători în regiune, va pleca fie sâmbătă, fie duminică, fără a specifica însă care țară ar vizita.

Negociatorii se întâlnesc în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, pentru a finaliza un acord care să prevadă eliberarea ostaticilor din Gaza și încetarea luptelor în Fâșia Gaza.