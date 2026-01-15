Prima pagină » Știri externe » Donald Trump vs Fed. Ce înseamnă pentru economia globală și stabilitatea prețurilor

Atacurile președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale (Fed) ridică îngrijorări majore pentru stabilitatea financiară globală, avertizează foști și actuali lideri ai băncilor centrale.
Donald Trump vs Fed. Ce înseamnă pentru economia globală și stabilitatea prețurilor
Andrei Rachieru
15 ian. 2026, 10:57, Economic

Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene și guvernator al Băncii Franței, a calificat acțiunile administrației Trump drept „extrem de grave” într-un interviu acordat CNBC.

Trichet a subliniat că presiunile asupra Fed subminează consensul privind independența băncilor centrale, element esențial al politicii monetare din economiile dezvoltate timp de aproape 50 de ani.

„Fed depinde de Congres, nu de ramura executivă”, a afirmat Trichet, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de transformarea băncii centrale într-o instituție subordonată executivului.

Declarațiile vin după ce președintele Fed, Jerome Powell, a confirmat că Departamentul Justiției investighează renovarea sediului Fed din Washington, un proiect de 2,5 miliarde de dolari. Powell a catalogat ancheta drept un atac politic, legat de refuzul băncii centrale de a reduce dobânzile mai rapid, așa cum solicitase Donald Trump.

În apărarea independenței Fed, mai mulți lideri ai băncilor centrale, inclusiv Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei, și Christine Lagarde, președinta BCE, au emis declarații comune de sprijin pentru Powell.

Olli Rehn, guvernatorul Băncii Finlandei, a subliniat că independența băncilor centrale reprezintă „o piatră de temelie a stabilității prețurilor și a sistemului financiar”. Rehn avertizează că subminarea credibilității Fed ar putea accelera inflația globală și ar obliga Europa să ajusteze politicile pentru a proteja stabilitatea economică.

Trichet a avertizat și asupra vulnerabilității economice crescânde a SUA, alimentată de creșterea cheltuielilor publice și de nivelul record al datoriei publice și private raportate la PIB.

„Piețele sunt mult prea calme având în vedere riscurile existente. Subordonarea Fed față de Casa Albă ar putea fi foarte dăunătoare pentru stabilitatea întregii economii globale”, a concluzionat acesta.

Analiștii Citigroup confirmă aceste temeri, avertizând că riscurile pentru independența băncilor centrale, generate de guverne populiste, s-ar putea extinde și dincolo de SUA, având impact asupra piețelor financiare internaționale.

