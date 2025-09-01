Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în Colorado: un mort şi trei răniţi

Un om a murit şi alţi trei au fost răniţi după ce două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer deasupra aeroportului municipal din Fort Morgan, în nord-estul statului Colorado, au anunţat autorităţile locale.

Potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), un Cessna 172 şi un Extra Flugzeugbau EA300, fiecare cu câte două persoane la bord, s-au lovit în timp ce încercau să aterizeze.

Ambele aparate s-au prăbuşit şi au luat foc imediat după impact, a precizat Biroul Şerifului din comitatul Morgan.

Pasagerii din Cessna au suferit răni uşoare, iar unul dintre ocupanţii celui de-al doilea avion a fost transportat la spital.

Celălalt ocupant al Extra EA300 a murit pe loc.

Atât Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB), cât şi FAA au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

Fort Morgan este un oraş cu aproximativ 12.000 de locuitori, situat la circa 130 de kilometri nord-est de Denver.