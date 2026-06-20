Două cutremure în apropiere de insula Creta, produse sâmbătă. Ce magnitudini au avut

Două cutremure s-au produs sâmbătă, în jurul prânzului, în apropiere de insula Creta.

Primul seism, care a avut magnitudinea 4,6, a fost înregistrat la ora 12:31, cu epicentrul localizat la 5 kilometri nord-est de mica insulă Gavdos şi la o adâncime estimată de 13,4 kilometri. Nu s-au înregistrat victime sau pagube, potrivit Greek City Times.

Șase minute mai târziu, s-a produs cel de-al doilea cutremur, cu magnitudinea 5,1, cu epicentrul situat la 4 kilometri de Kastrí, Creta, Grecia, la o adâncime de 13 kilometri.

Cele două seisme au fost resimţite în mai multe zone ale insulei Creta.

Potrivit sursei citate, zona situată la sud de Creta și în jurul insulei Gavdos se află pe o graniță tectonică extrem de activă, unde plăcile africană și eurasiatică se ciocnesc. Creta se află exact de-a lungul acestei frontiere tectonice, ceea ce explică nivelul ridicat de activitate seismică al insulei.

În acest an, în data de 24 aprilie, în Creta a avut loc un alt cutremur semnificativ, de magnitudine 5,5. Seismul s-a produs la aproximativ 25 de kilometri sud-vest de Goudouras Lasithi, într-o zonă maritimă.