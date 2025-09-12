Prima pagină » Știri externe » Dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. Incidentul este investigat de experţi militari

Dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. Incidentul este investigat de experţi militari

Un echipaj specializat de la Baza Navală Burgas a intervenit vineri pentru recunoaştere şi transportul unei drone descoperite pe plaja de nord a oraşului Burgas, în Bulgaria.
Sursa foto: X
Petre Apostol
12 sept. 2025, 17:38, Știri externe

Potrivit presei, a fost primit un apel la numărul de urgenţă 112 privind un obiect asemănător unei drone în apă.

Obiectul, aproape de un metru lungime, prezenta coroziune accentuată, lipsa secţiunii posterioare şi a aripii drepte, semn că a petrecut mult timp în mare. Nu erau vizibile semne de identificare, iar autorităţile au subliniat că nu reprezenta un pericol pentru public.

Echipa de recunoaştere, marcare, extragere, transport şi neutralizare a muniţiei neexplodate a verificat obiectul, constatând că este o dronă fără explozibil.

După evaluare, cu aprobarea Şefului Statului Major al Marinei şi în coordonare cu Guvernatorul regional şi Şeful Apărării, drona a fost transportată în siguranţă la Baza Navală Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate investighează în prezent originea şi scopul dispozitivului.