Dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. Incidentul este investigat de experţi militari

Potrivit presei, a fost primit un apel la numărul de urgenţă 112 privind un obiect asemănător unei drone în apă.

Obiectul, aproape de un metru lungime, prezenta coroziune accentuată, lipsa secţiunii posterioare şi a aripii drepte, semn că a petrecut mult timp în mare. Nu erau vizibile semne de identificare, iar autorităţile au subliniat că nu reprezenta un pericol pentru public.

Echipa de recunoaştere, marcare, extragere, transport şi neutralizare a muniţiei neexplodate a verificat obiectul, constatând că este o dronă fără explozibil.

După evaluare, cu aprobarea Şefului Statului Major al Marinei şi în coordonare cu Guvernatorul regional şi Şeful Apărării, drona a fost transportată în siguranţă la Baza Navală Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate investighează în prezent originea şi scopul dispozitivului.