Drone iraniene lovesc în serie Kuweitul: vizate centrale electrice, uzine de desalinizare, complexul petrolier Shuwaikh și clădiri guvernamentale

Ministerul kuweitian al Electricității, Apei și Energiei Regenerabile a anunțat că atacul a provocat „pagube materiale semnificative” și oprirea a două unități de producție, fără a fi raportate victime. Potrivit autorităților, echipele tehnice intervin pentru a menține continuitatea serviciilor.

Atacul asupra infrastructurii energetice și de apă vine după ce alte drone au vizat complexul petrolier Shuwaikh, unde se află sediul Kuwait Petroleum Corporation și Ministerul Petrolului, precum și un complex de birouri guvernamentale. Presa de stat din Kuweit a relatat că incendiul izbucnit la Shuwaikh a determinat intervenția echipelor de urgență, în timp ce la complexul ministerial au fost raportate avarii materiale, dar nu și răniți.

Loviturile marchează o nouă escaladare a războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, conflict aflat acum în a șasea săptămână.

Pentru Kuweit, țintirea instalațiilor de desalinizare are o miză strategică majoră. Țările din Golf depind în mare măsură de aceste facilități pentru alimentarea cu apă, iar analize citate de Associated Press arată că state mai mici, precum Kuweitul, au rezerve limitate. Atacarea deliberată a unor astfel de obiective poate avea consecințe umanitare severe pentru populația civilă.

Atacurile de duminică nu sunt un incident izolat. Pe 29 martie, un muncitor indian a fost ucis într-un atac iranian asupra unei alte instalații de energie și desalinizare din Kuweit, iar pe 3 aprilie rafinăria Mina al-Ahmadi a fost lovită de drone, izbucnind incendii în mai multe unități operaționale, fără victime. Seria de lovituri sugerează o presiune tot mai mare asupra infrastructurii critice a emiratului.