Dronele ucrainene au lovit o fabrică chimică utilizată de armata rusă

Se pare că a fost lovită fabrica Minudobrenia. Unitatea produce amoniac, azotat de amoniu și acid azotic, care sunt componente cheie ale explozivilor și muniției, potrivit The Kyiv Independent.

Un incendiu la patru kilometri de amplasament a fost semnalat de publicația independentă rusă Astra, în contextul unui atac cu drone.

Șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Husev, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.

De asemenea, patru locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone, a raportat Husev.

Rossosh este situat la doar aproximativ 50 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 130 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Harkov.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din adâncul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul împotriva Ucrainei.

Același loc a fost lovit anterior de drone ucrainene pe 13 decembrie, potrivit Astra.

Dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol Lukoil din orașul rus Kstovo și un terminal petrolier din regiunea Leningrad în noaptea de 5 aprilie, Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, confirmând ulterior atacul.

Kievul consideră aceste instalații drept ținte militare valide, deoarece siturile energetice furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului.

În noaptea de 4 aprilie, forțele ucrainene ar fi lovit instalații din industria de apărare și chimică din orașele rusești Taganrog și Tolyatti.