Echilibrul delicat între Bruxelles și alegerile din Ungaria: Coarda politică a lui Péter Magyar

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a ales să pună în această perioadă campania sa electorală din țară înaintea responsabilităților sale de europarlamentar, ceea ce a condus la confruntări personale cu colegii săi din Parlamentul European pentru a câștiga sprijin în rândul alegătorilor.

Magyar a depus eforturi majore pentru a evita eticheta de „marionetă de la Bruxelles” promovată de Viktor Orbán, ceea ce a făcut ca prezența sa în capitala europeană să fie destul de redusă.

„Se pare că participarea sa la voturile din plen este într-adevăr destul de scăzută, în jur de 21% de la începutul mandatului. Aceasta înseamnă că s-a concentrat pe politica internă nu doar recent, ci chiar și înainte.”, a declarat pentru Euronews Doru Frânțescu, analist de la EU Matrix.

De la alegerea sa ca europarlamentar în 2024, Péter Magyar nu a redactat niciun raport parlamentar și a semnat doar o singură rezoluție, iar participarea și prezența sa la comisii a fost destul de limitată.

Parlamentul ca platformă politică

Europarlamentarul a folosit instituția Parlamentului European drept o platformă pentru a-și crește vizibilitatea și a-l critica pe premierul Viktor Orbán, pregătindu-se pentru alegerile din Ungaria care sunt programate pe 12 aprilie, mai scrie Euronews.

„Aceasta nu este o campanie de rutină, sunt alegeri definitorii pentru sistem, în care însăși apartenența Ungariei la UE este în joc și necesită întreaga atenție a lui Péter Magyar”, a declarat un oficial apropiat Partidului Tisza pentru Euronews.

„El rămâne pe deplin implicat în toate deciziile cheie. Când apar alegeri cu miză mare, în special în ceea ce privește pozițiile de vot, el adesea se angajează în discuții direct.”, a adăugat sursa anonimă.

Liderul opoziției a fost numit membru al comisiilor Afaceri Constituționale (AFCO) și Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI), dar nu a contribuit la redactarea vreunui raport.

Acesta a semnat o singură rezoluție privind drepturile femeilor în Irak și a trimis o întrebare scrisă Comisiei cu privire la confiscarea terenurilor legate de decretele Beneš din Slovacia, care afectează minoritățile maghiare.

„Nu am prea multe de spus, deoarece nu l-am văzut niciodată”, a declarat pentru același post de televiziune un europarlamentar care lucrează în aceeași comisie. Un altul a precizat că activitatea lui Magyar în comisii „a fost foarte regretată” din cauza angajamentului său în campania electorală din Ungaria.

Campania electorală și poziția în PPE

Péter Magyar nu este singurul europarlamentar care folosește mandatul său pentru promovarea unei campanii naționale, însă în cazul său, sprijinul colegilor din Partidul Popular European (PPE) este văzut ca o alternativă la Viktor Orbán.

Aceștia consideră că opozantul premierului maghiar este cea mai bună opțiune pentru a contrabalansa guvernarea actuală.

Ultima confruntare directă între Magyar și Orbán a avut loc în plenul de la Strasbourg, în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene, în octombrie 2024.

După discursul lui Viktor Orbán, Magyar l-a acuzat de transformarea Ungariei într-unul dintre cele mai sărace și corupte state membre ale UE. Mai târziu, cei doi și-au strâns mâna într-o fotografie care a devenit virală, în care Magyar a apărut într-o lumină favorabilă.

În tot acest context, este bine de știut că rolul unui europarlamentar implică echilibrarea responsabilităților europene cu cele naționale. Tratatele definesc în mod explicit care sunt atribuțiile unui astfel de membru: modificarea și votarea propunerilor legislative prezentate de Comisia Europeană și negocierea textelor finale cu Consiliul, reprezentând statele membre.

Echilibru delicat între Bruxelles și Budapesta

Deși accentul a fost pus pe scrutinul național, Péter Magyar a menținut o poziție atentă și la Bruxelles pentru a nu fi perceput ca nepopular pe plan intern.

Premierul Viktor Orbán l-a acuzat pe acesta că reprezintă interesele Uniunii Europene și ale Ucrainei, o afirmație pe care, totuși, Péter Magyar a respins-o.

„UE și Ungaria au nevoie de o protecție puternică a frontierelor externe și ar trebui să luptăm împreună împotriva migrației ilegale. Nu sunt de acord cu redistribuirea solicitanților de azil în Europa”, a spus Magyar într-un interviu pentru Euronews.

Partidul lui Péter Magyar, Tisza, acționează ca o punte între PPE și pozițiile interne, iar uneori chiar sfidează ordinele grupului european. Europarlamentarii partidului au votat împotriva acordului comercial UE-Mercosur pentru a apăra fermierii maghiari, iar asta a dus la sancțiuni interne și la interdicția de a vorbi în plen timp de șase luni.

O altă problemă este efortul partidul Tisza de a se distanța de președintele PPE, Manfred Weber, și de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ambii descriși negativ de guvernul maghiar și reprezentați frecvent alături de Magyar în afișele de campanie ale partidului Fidesz, al premierului.

Cu toate acestea, europarlamentarii din Tisza nu au susținut-o pe Ursula von der Leyen în ultimul vot de încredere din ianuarie, ceea ce a fost considerată o mișcare intenționată.