Echipajul Stației Spațiale Internaționale testează producția de fibră optică și prepararea de sake

Potrivit unui comunicat publicat vineri de Agenția spațială americană, NASA și partenerii săi internaționali au continuat cercetările la bordul ISS, concentrându-se pe studiile de biologie spațială, întreținerea sistemelor de suport vital și pregătirea vehiculelor de reaprovizionare.

Astronautul american Jonny Kim a instalat echipamente în laboratorul Destiny pentru a testa producția comercială de fibră optică în microgravitație. Fibrele obținute vor fi analizate pentru a compara calitatea cu cea obținută pe Pământ, cu aplicații posibile în comunicațiile terestre și spațiale.

Astronautul japonez Kimiya Yui a pregătit incubatorul Cell Biology Experiment Facility-L (CBEF-L) pentru studiul DASSAI MOON, care va simula gravitația lunară și va fermenta drojdia de sake. Mostrele înghețate vor fi trimise pe Pământ pentru analiză, deschizând posibilitatea producerii de băuturi familiare pe Lună.

Totodată, inginerul Zena Cardman a continuat studiile CIPHER pentru monitorizarea schimbărilor cognitive ale astronauților, iar Mike Fincke a întreținut sistemele de suport vital și a înlocuit componente de comunicații, susținând buna funcționare a stației.