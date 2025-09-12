Economia Marii Britanii a stagnat în iulie, după creșterea puternică din iunie

Economia britanică a stagnat în luna iulie, arată datele Biroului Național de Statistică, confirmând prognozele economiștilor.

PIB-ul a rămas neschimbat față de luna precedentă, după o creștere de 0,4% în iunie, dar s-a situat cu 1,4% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut, ușor sub estimarea de 1,5% dintr-un sondaj Reuters.

În prima jumătate a lui 2025, economia Marii Britanii a înregistrat un ritm de creștere considerat solid pentru standardele recente: 0,7% în primul trimestru și 0,3% în al doilea.

Această performanță a fost susținută de cheltuielile guvernamentale și de eforturile exportatorilor de a livra mărfuri înainte de introducerea tarifelor americane.

Analiștii consideră că stagnarea din iulie reflectă o perioadă de consolidare după creșterile anterioare, pe fondul incertitudinilor economice globale și al presiunilor comerciale generate de politicile tarifare ale SUA.