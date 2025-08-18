Egiptul respinge planurile Israelului: Strămutarea palestinienilor ar fi un bilet doar dus și sfârșitul cauzei lor

Strămutarea palestinienilor din Fâșia Gaza este o „linie roșie”, iar Cairo nu va permite niciunui actor să îi pună în pericol securitatea și suveranitatea. Declarația a fost făcută luni de ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, într-un interviu exclusiv pentru CNN.

„Strămutarea ar fi un bilet doar dus pentru palestinieni și ar duce la lichidarea cauzei lor. Nu o vom accepta, nu vom participa la ea și nu vom permite să se întâmple”, a precizat diplomatul egiptean.

5.000 de camioane cu ajutoare sunt blocate de Israel la graniță

Egiptul acuză Israelul că blochează intrarea a 5.000 de camioane cu ajutoare umanitare la punctul de trecere Rafah, situat în partea de sud a Fâșiei Gaza, în Peninsula Sinai, în timp ce populația din Gaza suferă de foamete. „Israelienii nu permit camioanelor cu ajutoare să intre”, a precizat ministrul. Șoferii, aflați de săptămâni întregi la graniță, povestesc că multe transporturi sunt respinse chiar și după pre-aprobări, inclusiv paturi de spital și echipamente pentru secțiile de terapie intensivă, pe care soldații israelieni le consideră „periculoase” pentru că au piese din metal și plastic.

Camioanele transportă, de asemenea, alimente de bază, apă și produse de igienă, precum și combustibil, esențial pentru generatoare și spitale.

Strămutarea palestinienilor amenință și securitatea Egiptului

Oficialul egiptean a avertizat că orice tentativă de strămutare ar pune în pericol nu doar palestinienii, ci și securitatea Egiptului: „Nu vom permite niciunei părți să riște securitatea națională și suveranitatea noastră la frontieră”, a declarat Abdelatty, făcând referire directă la planurile discutate de guvernul israelian.

În paralel, ministrul de externe al Egiptului a criticat lipsa de voință politică din partea cabinetului Netanyahu pentru încheierea războiului și reluarea negocierilor de pace. „Din păcate, nu avem acum un partener în Israel pentru soluția celor două state”, a spus el, adăugând că miniștri israelieni de extremă dreaptă „nu cred în această soluție” și chiar cer emigrarea palestinienilor din Gaza, o poziție pe care criticii internaționali o numesc „epurare etnică”.

Este imposibilă dezarmarea imediată a Hamas

Abdelatty a subliniat că Egiptul susține un acord cuprinzător care să pună capăt războiului, să readucă ostaticii acasă, să elibereze prizonierii palestinieni și să permită intrarea ajutoarelor. În schimb, condiția Israelului de dezarmare imediată a Hamas este „imposibilă” în acest moment: „Israel a încercat timp de 22 de luni prin bombardamente să elimine Hamas și nu a reușit. Cine să o facă acum, pe teren?”