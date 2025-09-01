Elevii din Serbia protestează în tăcere împotriva corupției

Mii de elevi de liceu au mărșăluit luni prin capitala Serbiei, aceasta fiind cea mai recentă demonstrație din ultimele luni care pune presiune pe președintele Aleksandar Vucic .

Mitingul – desfășurat în tăcere – s-a desfășurat pașnic, spre deosebire de cele de la mijlocul lunii august, care au degenerat în violență din cauza a ceea ce protestatarii au numit tactici dure din partea loialiștilor guvernului și a poliției.

Manifestațiile obișnuite au început din cauza prăbușirii acoperișului unei gări în urmă cu 10 luni.

Tragedia din noiembrie 2024, care a ucis 16 persoane în orașul Novi Sad, din nordul țării, a devenit rapid un simbol al corupției înrădăcinate în națiunea balcanică.

Deși acestea au dus la demisia prim-ministrului și la prăbușirea guvernului său, Vucic a rămas sfidător în funcție.

Până acum, el a respins cererile de alegeri anticipate și susține că demonstrațiile fac parte dintr-un complot străin.

Protestul nu a inclus sloganuri, dar a fost marcat de tăcerea simbolică în memoria victimelor.

Protestatarii au organizat, de asemenea, marșuri comemorative în orașele Kragujevac și Novi Sad.