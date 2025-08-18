Elicopterele militare ucrainene au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed în ultimul an

Dronele Shahed, concepute inițial în Iran și produse în masă în Rusia sub numele Geran-2, au devenit o armă centrală în loviturile pe distanțe lungi ale Moscovei împotriva Ucrainei. Ele sunt folosite frecvent pentru a viza orașe, inclusiv clădiri rezidențiale și alte infrastructuri civile.

„Aviația armatei și-a dovedit eficiența foarte bine: elicopterele echipate cu mitraliere sunt extrem de eficiente”, a spus Syrskyi. „Din august anul trecut până în august anul acesta, au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed. Cifre impresionante”.

Ucraina a făcut din contracararea dronelor Shahed o prioritate în planificarea apărării pentru 2025, pe măsură ce Rusia continuă să-și intensifice producția. Forțele Aeriene ucrainene au raportat 6.129 de drone Shahed lansate în iulie, un nou record care a depășit cele 5.337 din iunie și a reprezentat o creștere de 14 ori comparativ cu iulie 2024.

Dronele de interceptare – cea mai bună soluție

Potrivit lui Syrskyi, dronele care incerceptează sunt cea mai promițătoare soluție pentru contracararea Shahed-urilor. „Avem numeroase dezvoltări aici”, a menționat el, adăugând că eforturile pentru extinderea utilizării lor continuă. „Folosim întreaga gamă de sisteme disponibile pentru a combate dronele (rusești)”.

Pe 14 iulie, șeful Agenției de Achiziții pentru Apărare, Arsen Zhumadilov, a declarat că Ucraina a contractat deja „zeci de mii” de drone care interceptează pentru a consolida apărarea aeriană.

Vadym Skibitskyi, adjunctul șefului serviciului ucrainean de informații militare (HUR), a avertizat că Rusia intenționează să producă 79.000 de drone Shahed în 2025.

Analiștii militari se tem că un astfel de număr le-ar permite rușilor să mențină bombardamente de intensitate ridicată, să copleșească apărarea Ucrainei și să producă daune mai mari infrastructurii civile.