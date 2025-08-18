Prima pagină » Știri externe » Elicopterele militare ucrainene au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed în ultimul an

Elicopterele militare ucrainene au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed în ultimul an

Ucraina a doborât peste 3.200 de drone rusești de tip Shahed lansate de elicoptere în ultimul an, a declarat Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi într-un interviu pentru RBC-Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.
Elicopterele militare ucrainene au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed în ultimul an
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
18 aug. 2025, 13:17, Știri externe

Dronele Shahed, concepute inițial în Iran și produse în masă în Rusia sub numele Geran-2, au devenit o armă centrală în loviturile pe distanțe lungi ale Moscovei împotriva Ucrainei. Ele sunt folosite frecvent pentru a viza orașe, inclusiv clădiri rezidențiale și alte infrastructuri civile.

„Aviația armatei și-a dovedit eficiența foarte bine: elicopterele echipate cu mitraliere sunt extrem de eficiente”, a spus Syrskyi. „Din august anul trecut până în august anul acesta, au doborât peste 3.200 de drone de tip Shahed. Cifre impresionante”.

Ucraina a făcut din contracararea dronelor Shahed o prioritate în planificarea apărării pentru 2025, pe măsură ce Rusia continuă să-și intensifice producția. Forțele Aeriene ucrainene au raportat 6.129 de drone Shahed lansate în iulie, un nou record care a depășit cele 5.337 din iunie și a reprezentat o creștere de 14 ori comparativ cu iulie 2024.

Dronele de interceptare – cea mai bună soluție

Potrivit lui Syrskyi, dronele care incerceptează sunt cea mai promițătoare soluție pentru contracararea Shahed-urilor. „Avem numeroase dezvoltări aici”, a menționat el, adăugând că eforturile pentru extinderea utilizării lor continuă. „Folosim întreaga gamă de sisteme disponibile pentru a combate dronele (rusești)”.

Pe 14 iulie, șeful Agenției de Achiziții pentru Apărare, Arsen Zhumadilov, a declarat că Ucraina a contractat deja „zeci de mii” de drone care interceptează pentru a consolida apărarea aeriană.

Vadym Skibitskyi, adjunctul șefului serviciului ucrainean de informații militare (HUR), a avertizat că Rusia intenționează să producă 79.000 de drone Shahed în 2025.

Analiștii militari se tem că un astfel de număr le-ar permite rușilor să mențină bombardamente de intensitate ridicată, să copleșească apărarea Ucrainei și să producă daune mai mari infrastructurii civile.