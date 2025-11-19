Emisarul american Witkoff nu va participa la discuțiile dintre Zelenski și Erdogan din Turcia

Steve Witkoff, trimisul diplomatic al lui Donald Trump, nu va merge în Turcia, a declarat miercuri un oficial american, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Ankara pentru a încerca să „relanseze” discuțiile cu Rusia menite să pună capăt războiului, potrivit Le Figaro.

„Este fals să se afirme că trimisul special Steve Witkoff va călători în Turcia”, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat sub condiția anonimatului. O sursă ucraineană de rang înalt menționase anterior prezența sa la aceste discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.