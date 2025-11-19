Prima pagină » Știri externe » Emisarul american Witkoff nu va participa la discuțiile dintre Zelenski și Erdogan din Turcia

Emisarul american Witkoff nu va participa la discuțiile dintre Zelenski și Erdogan din Turcia

Autoritățile americane au negat prezența trimisului diplomatic al președintelui Trump în timpul discuțiilor de la Ankara, care au avut ca scop reluarea dialogului dintre Kiev și Moscova.
Steve Witkoff / Sursa foto: Hepta/Mediafax foto
Laurentiu Marinov
19 nov. 2025, 17:34, Știri externe

Steve Witkoff, trimisul diplomatic al lui Donald Trump, nu va merge în Turcia, a declarat miercuri un oficial american, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Ankara pentru a încerca să „relanseze” discuțiile cu Rusia menite să pună capăt războiului, potrivit Le Figaro.

„Este fals să se afirme că trimisul special Steve Witkoff va călători în Turcia”, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat sub condiția anonimatului. O sursă ucraineană de rang înalt menționase anterior prezența sa la aceste discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.