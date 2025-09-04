Emisarul american Witkoff s-a întâlnit cu liderii europeni pe tema securității Ucrainei

Întâlnirea a vut loc în contextul în care aliații încearcă să asigure sprijin militar pe termen lung pentru națiunea sfâșiată de război și să obțină sprijin continuu din partea Americii după încheierea conflictului.

Emisarul, numit de președintele american Donald Trump pentru a media discuțiile de pace, intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuțiile de la Paris, a declarat un oficial din cadrul președinției ucrainene.

Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să dezvăluie informații presei.

Witkoff a fost invitat să participe la reuniunea „Coaliției de Voință ” pentru a discuta despre ajutorul pentru Ucraina, inclusiv schițarea planurilor de sprijin militar în cazul unui armistițiu în războiul Rusia-Ucraina, pentru a descuraja viitoarele agresiuni rusești.