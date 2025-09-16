Emisarul ONU cere oprirea „ciclului de escaladare” între Israel și rebelii Houthi

Trimisul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a declarat că ostilitățile dintre Israel și gruparea Houthi, cunoscută oficial ca Ansar Allah, se amplifică periculos, scrie Al Jazeera.

„Vedem o intensificare alarmantă și periculoasă a ostilităților între Ansar Allah și Israel”, a spus el în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate.

Potrivit oficialului, rebelii Houthi au lansat drone și rachete asupra Israelului, rănind civili și afectând un aeroport, în timp ce atacurile israeliene din august și septembrie asupra Yemenului au ucis membri de rang înalt ai Houthi și numeroși civili. „Acest ciclu de escaladare trebuie să se încheie”, a subliniat Grundberg.

El a condamnat, de asemenea, detenția de către Houthi a personalului ONU în zone precum capitala Sanaa, descriind acțiunea drept „o escaladare flagrantă”.

Peste 40 de angajați ai Națiunilor Unite se află încă în custodia rebelilor, iar un membru al personalului a murit în detenție. Grundberg a adăugat că pătrunderea forțată în birourile ONU și confiscarea echipamentelor „subminează capacitatea noastră de a oferi ajutor la scară largă în aceste locații”.