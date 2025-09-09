Emmanuel Macron îl numește pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței

Sébastien Lecornu, care a ocupat funcția de ministru al Apărării în cabinetul precedent, va deveni al cincilea prim-ministru al țării în ultimii doi ani. Ultimii doi premieri au fost înlăturați după ce au încercat să adopte bugete ce vizau o reducere drastică a deficitului Franței, cel mai mare din zona euro, informează Bloomberg și Reuters.

Alegerea lui Lecornu, în vârstă de 39 de ani, arată hotărârea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care sprijină ferm agenda sa de reforme economice pro-business.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga, lucru ce ar obliga președintele și guvernul să depindă de sprijinul Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen, în parlament.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să construiască un consens pe tema bugetului pentru 2026, sarcina care l-a costat funcția pe Bayrou, după ce acesta a insistat pe reduceri dure de cheltuieli pentru a aduce sub control deficitul bugetar

Cine e Sebastien Lecornu

Lecornu a ocupat recent funcția de ministru al Apărării, gestionând creșterea bugetului apărării și contribuind la conturarea poziției europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

El a intrat în politică la 16 ani, făcând campanie pentru fostul președinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al unui mic oraș din Normandia, iar la 22 de ani era cel mai tânăr consilier guvernamental al lui Sarkozy.

A părăsit partidul conservator Les Républicains pentru a se alătura mișcării centriste a lui Macron, imediat după alegerea acestuia în 2017. Cinci ani mai târziu, Lecornu i-a condus campania de realegere.

Prin numirea unui ministru din propria tabără, dar cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-și protejeze cu orice preț moștenirea economică.

Lecornu a avut, pe alocuri, relații de dialog cu Marine Le Pen și cu liderul partidului său, Jordan Bardella, cu care a participat la un dineu secret anul trecut. Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menține o formă de sprijin tacit pentru Lecornu, dacă acesta ar fi numit premier.