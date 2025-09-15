Erdogan acuză Israelul că „vrea să arunce regiunea în haos”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat luni acuzații dure la adresa Israelului, afirmând că „agresiunea israeliană în escaladare reprezintă o amenințare directă pentru regiune”.

În discursul rostit la summitul din Doha, liderul turc a spus că este „clar că guvernul Netanyahu vrea să continue masacrele împotriva poporului palestinian și să arunce regiunea în haos”.

Erdogan a cerut ca deciziile luate la reuniune să fie incluse într-o declarație scrisă adresată întregii lumi și a pledat pentru aducerea oficialilor israelieni în fața justiției prin mecanismele legale internaționale.

„Există o mentalitate lacomă și setoasă de sânge în rândul oficialilor israelieni”, a spus președintele turc, criticând ceea ce a numit „iluziile despre așa-numitul Mare Israel” promovate de politicienii israelieni.