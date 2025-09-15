Bolojan, sindicaliștilor din administrația publică: „Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare”

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora. Șeful Guvernului a subliniat importanța dialogului, dar și constrângerile bugetare care impun o reorganizare responsabilă a personalului din administrație.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba”, a spus Bolojan, adăugând că autonomia locală trebuie corelată cu resursele disponibile.

Reprezentanții sindicatelor au transmis că sunt deschiși unei reforme, dar au cerut un parcurs legislativ clar și garanții pentru continuarea dialogului. Ei au precizat că sunt dispuși să amâne acțiunile de protest, cu condiția menținerii unei negocieri constructive.

La întâlnire au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, iar din partea sindicatelor lideri ai Federaţiei Columna-SCOR, FNSA, Sindicatului Național SCOR, Federaţiei Unite din Poliţia Locală, SEDLEX, PUBLISIND, Federaţiei Sindicatelor Democratice din România și Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORȚA LEGII.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor, subliniind importanța cooperării pentru o reformă echilibrată și sustenabilă a administrației publice.