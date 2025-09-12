Prima pagină » Știri externe » Bilanțul victimelor în urma atacurilor din Gaza a urcat la cel puțin 50 de morți. Spitalele sunt copleșite

Bilanţul victimelor atacurilor israeliene din Gaza a urcat la cel puţin 50 de morţi, potrivit surselor medicale, cele mai multe victime fiind înregistrate în oraşul Gaza şi în nordul enclavei.
12 sept. 2025, 15:56, Știri externe

Numărul persoanelor ucise în atacurile israeliene lansate vineri asupra Fâşiei Gaza a crescut la minimum 50, au anunţat surse medicale locale.

Potrivit Al Jazeera, dintre acestea, cel puţin 37 au fost raportate în oraşul Gaza şi în nordul teritoriului aflat sub asediu.

Operaţiunile militare au continuat pe parcursul zilei, iar autorităţile sanitare avertizează că bilanţul ar putea creşte pe măsură ce echipele de salvare intervin în zonele afectate.

Situaţia umanitară din Gaza rămâne extrem de gravă, cu spitale suprasolicitate şi resurse medicale limitate.