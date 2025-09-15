Președintele Iranului cere acțiune comună împotriva atacurilor Israelului

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat Israelul de „impunitate” și a cerut o reacție comună a statelor arabe și musulmane pentru a opri atacurile israeliene, scrie Al Jazeera.

Vorbind la summitul arab și islamic desfășurat la Doha, Qatar, liderul iranian a spus că loviturile Israelului nu sunt acte izolate, ci parte a unei politici deliberate a forțelor israeliene.

„De doi ani, Gaza și palestinienii din Gaza suferă enorm, iar în aceste momente Gaza este încă sub focul israelian,” a declarat Pezeshkian.

El a subliniat că Israelul a încălcat suveranitatea mai multor state arabe și musulmane „sub pretextul fals al autoapărării” și că reacția slabă a comunității internaționale încurajează continuarea atacurilor.

Pezeshkian a îndemnat țările prezente la summit să „caută mijloace pentru a se opune” acțiunilor Israelului și să își coordoneze eforturile pentru a opri ceea ce el a numit abuzurile repetate ale Tel Avivului.