Escaladare majoră în războiul din Iran. Rachete balistice trase spre baza militară americano-britanică din Oceanul Indian

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază medie spre baza militară comună a SUA și Marii Britanii de la Diego Garcia, în Oceanul Indian. Niciuna dintre rachete nu a atins ținta. Atacul reprezintă o escaladare majoră a conflictului, relatează Wall Street Journal, citând oficiali americani.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 07:45, Știri externe

Diego Garcia este una dintre cele două baze pe care Marea Britanie a autorizat SUA să le utilizeze pentru operațiuni împotriva Iranului. Baza găzduiește infrastructură militară strategică în mijlocul Oceanului Indian.

Potrivit Wall Street Journal, una dintre rachete s-a defectat în zbor. O navă de război americană a lansat un interceptor asupra celeilalte. Nu s-a putut confirma dacă interceptarea a avut succes.

Primul atac iranian direct asupra unei baze occidentale

Atacul asupra Diego Garcia marchează o nouă fază a conflictului. Până acum, Iranul vizase ținte din Orientul Mijlociu ca răspuns la loviturile americano-israeliene din 28 februarie.

Generalul israelian Eyal Zamir a declarat că presiunea militară „va crește tot mai mult”. Liderul Hezbollah, Naim Kassem, a avertizat că organizația va lupta „până la capăt”.

Strâmtoarea Ormuz și miza energetică globală

Războiul a intrat în cea de-a treia săptămână. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, a fost afectat.

Prețul petrolului a urcat puternic, alimentând temeri privind o criză energetică globală. Brentul a ajuns la 112 dolari pe baril.

Vineri, Donald Trump a publicat pe Truth Social lista obiectivelor militare americane în Iran. Printre acestea se numără degradarea completă a capacității de rachete și împiedicarea permanentă a accesului Iranului la capacitate nucleară.

Trump a precizat că securizarea Strâmtorii Ormuz va reveni altor națiuni după eliminarea amenințării iraniene.

