„Escrocul de pe Tinder”, din documentarul Netflix, a fost arestat. Cum folosea Simon Leviev metoda „catfishing”

Ministerul de Interne georgian a confirmat arestarea, dar nu a precizat acuzațiile specifice.

Leviev, pe numele real Shimon Yehuda Hayut, a escrocat diverse femei cu suma de 10 milioane de dolari între 2017 și 2019.

El folosea aplicația de întâlniri Tinder pentru a găsi victime, pe care le convingea să-i împrumute bani mari prin tehnici sofisticate de înșelăciune, conform Open Online.

Metoda sa era cunoscută sub numele de „catfishing” – se prezenta drept o persoană diferită de fiecare dată, pretinzând că este bogat și puternic, zburând cu avioane de lux.

Pentru a obține încrederea femeilor, se prefăcea uneori că este vânat de dușmani imaginari, trimițând chiar fotografii cu răni provocate de cuțit. Astfel reușea să împrumute sume mari pe care nu le returna niciodată.

Aceasta nu este prima arestare a lui Leviev. El fusese deja arestat în Finlanda în 2015 și în Grecia în 2019, fiind anchetat în Israel încă din 2011 pentru cecuri false, escrocherii și identități false.

Repatriat în Israel, a reușit să evadeze de două ori din închisoare, profitând în parte de pandemia Covid-19 – s-a dat chiar drept medic pentru a primi vaccinul primul.

Povestea sa a devenit cunoscută după o anchetă jurnalistică condusă de un reporter israelian împreună cu tabloidul norvegian Verdens Gang.

Victimele sale erau în principal femei scandinave care au povestit experiențele traumatizante în documentarul Netflix din 2022.

„Tinder Swindler” a primit cinci nominalizări la premiile Emmy și a fost considerat unul dintre cele mai cuprinzătoare documentare despre pericolele întâlnirilor online. După lansarea filmului, Leviev a semnat chiar un contract cu o agenție din Los Angeles pentru a continua în industria divertismentului.