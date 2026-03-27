„Este o minciună”. Marco Rubio reacționează după acuzațiile lui Zelenski privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „o minciună” declarațiile făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unui interviu pentru Reuters, referitoare la garanțiile de securitate oferite în schimbul retragerii forțelor ucrainene din Donbas.

Rubio a subliniat că Washingtonul nu a impus Ucrainei nicio condiție în ceea ce privește retragerea trupelor.

„Este o minciună. L-am auzit spunând asta și este regretabil că a făcut această afirmație, deoarece știe că nu este adevărat”, a declarat Rubio după ce a părăsit summitul miniștrilor de externe ai G7 din Franța.

Zelenski a fost informat că garanțiile de securitate vor veni doar după încetarea războiului, susține Rubio, potrivit Sky News.

Oficialul american a mai spus că Statele Unite s-au limitat la a transmite părții ucrainene cererile Rusiei și nu au susținut ideea unor concesii teritoriale din partea Kievului.

„Am comunicat părții ucrainene ce solicită rușii. Nu susținem acest lucru… Este alegerea lor. Nu noi trebuie să decidem în locul lor. Nu le-am spus niciodată că trebuie să accepte sau să refuze”, a subliniat el, potrivit Ukrainska Pravda.

El a adăugat că decizia finală aparține Ucrainei, însă războiul va continua în cazul în care Kievul nu ia nicio decizie și nu face nicio concesie.

Ce a spus Zelenski

Reacția lui Rubio vine după ce în această săptămână, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu pentru Reuters, că SUA condiționează acordarea garanțiilor de securitate necesare unui eventual acord de pace de retragerea Kievului din regiunea Donbas.

Acest lucru, spune președintele, ar însemna cedarea acesteia către Rusia.

El a mai spus că Ucraina are nevoie de garanții din partea partenerilor internaționali pentru a preveni reluarea agresiunii rusești după un posibil acord de pace.