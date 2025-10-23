Europa pregătește un rival pentru Starlink

Trei dintre cei mai mari jucători din industria apărării și aerospațială – Airbus, Thales și Leonardo -au anunțat joi formarea unei noi companii care va dezvolta un rival european al rețelei Starlink, deținută de Elon Musk. Noua entitate, al cărei nume nu e încă stabilit, ar putea deveni operațională din 2027, după obținerea aprobărilor necesare.

Proiectul urmărește ca Europa să fie mai puțin dependentă de tehnologia și rețelele americane de comunicații prin satelit. Potrivit comunicatului comun al companiilor implicate, citat de CNBC, compania va dezvolta „un portofoliu complet de tehnologii complementare și soluții integrate, de la infrastructura spațială până la servicii comerciale” și își propune să devină „partenerul de încredere pentru dezvoltarea programelor spațiale suverane ale Europei”.

Răspuns la dominația SpaceX

Sateliții Starlink au devenit un element crucial în războiul din Ucraina. Serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk domină piața mondială și are o prezență masivă în Europa, dar a fost criticat pentru faptul că o infrastructură atât de importantă se află în mâinile unei companii private.

Parteneriatul dintre Airbus, Thales și Leonardo este „prima dovadă concretă că Europa încearcă să-și recâștige independența tehnologică”, a menționat analistul financiar David Barker, manager de investiții la compania elvețiană de administrare a activelor GAM. El a explicat că, „până acum, Europa concura cu ea însăși, prin mai multe firme mai mici, în timp ce SpaceX devenea tot mai dominantă”.

25.000 de angajați în Europa

Într-o analiză similară, Michael Field, specialist în piețe financiare la compania de investiții Morningstar, spune că alianța este „un pas bun pentru Europa” și că, deși sectorul spațial contează puțin în activitatea acestor grupuri mari, „colaborarea le oferă mai multă forță pentru a concura la nivel mondial”.

Noua alianță va avea în jur de 25.000 de angajați în Europa și, potrivit estimărilor, va genera în cinci ani economii și venituri suplimentare de ordinul sutelor de milioane de euro anual.

Oportunități și pentru România

Proiectul susține ideea președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căreia Europa trebuie să aibă propriul lider în domeniul sateliților și să nu depindă de companii din afara continentului. „Spațiul a devenit o măsură a puterii internaționale, iar statele europene trebuie să-și dezvolte propriile capacități tehnologice”, a susținut frecvent șeful Franței.

Inițiativa ar putea crea, pe termen lung, oportunități de colaborare în domeniul cercetării, al producției de componente și al participării la programe spațiale europene și pentru România. Țara noastră este membră a Agenției Spațiale Europene (ESA) din 2011 și participă la mai multe programe de cercetare și dezvoltare în domeniul spațial.

Prin intermediul ESA și al fondurilor europene, companii și institute românești – precum Institutul de Științe Spațiale și alți parteneri din industrie – contribuie deja la proiecte comune de tehnologie și infrastructură spațială, experiență care le-ar putea ajuta să se implice și în viitoarele proiecte ale noii alianțe europene.