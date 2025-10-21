Șeful armatei franceze: Europa intră într-o eră a imperiilor și războaielor

Lumea intră într-o nouă eră dominată de competiția dintre marile puteri, în care statele europene riscă să devină „vasale” dacă nu își consolidează suveranitatea și capacitatea de adaptare, a atras atenția șeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Pierre Schill, într-o declarație citată de Defense News.

„Războaiele viitorului vor fi mai dure”

„În fața imperiilor, ești fie un dușman, fie un vasal. Întrebarea pentru Europa și pentru Franța este: cum ne putem influența destinul pentru a nu fi vasalizați în lumea care vine?”, a declarat generalul care consideră că războiul din Ucraina marchează o ruptură istorică, comparabilă cu transformările din timpul Primului Război Mondial.

Schill a atras atenția că viitorul va aduce „războaie mai dure, de o scară mai mare”, în care logistica va redeveni esențială, iar armatele vor trebui să se adapteze rapid: „Poate că trăim ceva similar, cu revoluția digitală, dronele, spațiul cosmic și automatizarea.

Poate că toate acestea se cristalizează în jurul bătăliei uriașe din Europa de Est”.

Schill sugerează revenirea serviciului militar obligatoriu

Printre direcțiile de schimbare propuse de general se numără restructurarea forțelor armate, întărirea artileriei capabile de lovituri în profunzime, precum și reintroducerea serviciului militar obligatoriu și creșterea numărului de rezerviști.

„Lumea modernă și cea a viitorului conflict vor fi lumi ale adaptării și ale inovației continue, nu doar tehnologice, ci și tactice”, a subliniat generalul francez joi, la un eveniment cultural organizat la Paris.

Decizia – acolo unde se duce lupta

Schill e de partea unei forme de conducere care stabilește clar obiectivele, dar le oferă ofițerilor libertatea de a acționa după cum cere situația, evitând comanda birocratică.

Ca exemplu negativ, a amintit retragerea trupelor franceze din Cao Bang, în Indochina, în 1950, când „planul era perfect”, dar lipsa de flexibilitate a dus la înfrângere.

În schimb, eliberarea Parisului din 1944, condusă de generalul Leclerc, a reușit „cu doar o jumătate de pagină de ordine”, tocmai datorită libertății de acțiune acordate comandanților.

Generalul francez susține că o armată eficientă nu poate funcționa doar pe baza ordinelor venite de sus și că libertatea de acțiune a comandanților din teren este esențială pentru succes: „În fața acestei complexități a lumii, e vital să păstrăm inițiativa la nivelurile inferioare, acolo unde eficiența este maximă”.