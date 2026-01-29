Europa, prinsă în capcana Putin-Trump. Analiștii avertizează: Era protecției americane s-a încheiat

Concluzia a fost trasă de analiști europeni și americani reuniți marți la Washington. Masa rotundă organizată de Quincy Institute a avut ca temă consecințele amenințărilor lui Donald Trump împotriva Groenlandei și Venezuelei, scrie Kyiv Post.

Pascal Boniface, directorul Institutului Francez pentru Afaceri Internaționale și Strategice, contestă narațiunea dominantă despre pericolul rusesc. Moscova s-a străduit să cucerească Ucraina, o țară cu 30 de milioane de locuitori. Ideea că ar putea invada o Uniune Europeană de 450 de milioane de locuitori este neverosimilă.

Rusia rămâne o amenințare prin operațiuni cibernetice, interferențe politice și conflicte prin intermediari în Africa. Dar teama de o invazie rusă în Europa este exagerată și paralizantă din punct de vedere politic.

„Pericolul este psihologic”, a avertizat Boniface. Convingându-se că Rusia reprezintă o amenințare existențială, Europa a devenit incapabilă să reziste presiunii americane. Chiar și atunci când această presiune subminează suveranitatea europeană.

Zoltán Koskovics, directorul Unității Geopolitice din Ungaria, oferă o perspectivă diferită.

Washingtonul nu mai așteaptă ca Europa să fie prietenoasă cu Rusia. Dar se așteaptă ca Europa să-și „stabilizeze” relația cu Moscova.

Presupunerea americană pe termen lung este clară: Europa ar trebui să fie capabilă să echilibreze Rusia pe cont propriu.

Ucraina – războiul care a blocat gândirea strategică

Zachary Paikin, cercetător la Institutul Quincy, merge mai departe. Rigiditatea Europei față de Rusia este determinată mai puțin de securitate, cât de statut.

Punerea capăt războiului prin negocieri ar necesita tratarea Rusiei ca pe un actor egal. Liderii europeni se tem că acest lucru ar diminua poziția Europei în ordinea internațională.

Boniface susține că Europa a făcut din Ucraina punctul central al întregii sale viziuni strategice. Adesea în detrimentul realismului.

„Liderii europeni vorbesc de parcă Rusia ar fi gata să mărșăluiască spre Berlin, chiar dacă Moscova rămâne împotmolită în estul Ucrainei”, a spus expertul francez.

Paikin descrie Ucraina ca fiind problema prin care Europa și-a externalizat autonomia strategică către Washington. Prin legarea credibilității sale de Kiev, Europa a cedat Statelor Unite controlul escaladării.

Koskovics include Ucraina într-o critică mai amplă. Războiul face parte dintr-o criză instituțională și morală mai mare. Alături de migrația în masă, criminalitate și scăderea încrederii în instituții, conflictul alimentează ascensiunea partidelor populiste.

SUA – protector sau prădător?

Dacă Rusia este temerea Europei, SUA este dilema ei.

Boniface a fost dur în evaluarea sa asupra lui Donald Trump. Președintele american este mai degrabă un prădător decât un protector.

Trump a pus în mod deschis la îndoială articolul 5 al NATO. A batjocorit liderii europeni și a arătat mai mult respect personal pentru Vladimir Putin decât pentru aliații tradiționali.

„Ideea unei lumi occidentale unificate nu mai este reală”, a declarat Boniface. Trump respinge multilateralismul, dreptul internațional și cadrul de valori la care Europa încă se agață.

Koskovics respinge „retorica funerară”. El susține că ceea ce s-a prăbușit nu este Occidentul, ci ideologia tehnocratică liberală.

Conflictul lui Trump cu Europa este ideologic, nu civilizațional. Washingtonul dorește ca Europa să controleze migrația, să renunțe la guvernarea birocratică și să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare.

Paikin oferă o interpretare mai rece. SUA se concentrează din ce în ce mai mult pe dominația hemisferică și concurența cu China. Europa încă contează, dar mult mai puțin decât în trecut.

Teama de a pierde relevanța

În spatele argumentelor privind Rusia, Ucraina și Trump se ascunde o neliniște mai profundă: teama Europei de a-și pierde relevanța.

Paikin susține că reacția vehementă a Europei la amenințările lui Trump privind Groenlanda reflectă o realizare bruscă. Europa însăși este acum vulnerabilă. Miza nu este doar teritoriul, ci și statutul.

Boniface a fost de acord. Unitatea europeană împotriva lui Trump a fost determinată atât de furia publică, cât și de principii. Trump este acum profund nepopular în toată Europa. Supunerea față de el este costisitoare din punct de vedere politic pentru liderii naționali.

Koskovics a avertizat că poziția actuală a Europei – moralistă, divizată și dependentă din punct de vedere strategic – riscă să accelereze declinul său. Fără reforme, UE însăși ar putea să se fractureze sub presiunea externă.

Verdictul analiștilor

Europa este prinsă între o Rusie pe care nu o poate învinge, un război pe care nu îl poate încheia și o SUA pe care nu se mai poate baza. Dar de care nu poate scăpa.

Nu este încă clar dacă acest lucru va duce la o independență strategică autentică sau la o dependență mai profundă deghizată în sfidare.

Era în care Europa putea asuma protecția, prestigiul și autoritatea morală în același timp s-a încheiat, au concluzionat analiștii.

Și de data aceasta, Washingtonul s-ar putea să nu vină în ajutor.