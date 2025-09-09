Europarlamentarii au votat din greșeală o propunere care critică strategia UE în Ucraina

Totul a început cu o neînțelegere între liderii politici din Parlamentul European , au declarat pentru AFP mai multe surse.

Reprezentanții aleși, care se întâlnesc săptămâna aceasta la Strasbourg, au examinat o serie de texte în timpul zilei, inclusiv unul privind negocierile Ucrainei cu UE.

Au fost propuse mai multe amendamente la acest text. Printre acestea s-a numărat și unul din partea unui europarlamentar german de stânga radicală, care a regretat „strategia militaristă a UE în Ucraina ”. În acest caz, amendamentul acuza Bruxelles-ul că i-a „subminat credibilitatea internațională” și solicita o „schimbare urgentă” a politicii pe această temă.

Aceste acuzații sunt formulate în mod regulat de anumite grupuri politice, dar sunt contestate vehement de dreapta (PPE) și de stânga (S&D), care susțin politica pro-Ucraina a Bruxelles-ului.Acest lucru nu a împiedicat însă aceste două grupuri să voteze accidental în favoarea acestui amendament marți după-amiază. Crezând că acest text avea o altă semnificație, liderii grupurilor politice le-au făcut semn echipelor lor să voteze „pentru” ridicând degetul mare, așa cum este obișnuit în instituție.