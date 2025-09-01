Explicațiile MAE cu privire la prezența lui Ceban la Roma, deși are interdicție în Spațiul Schengen

Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen, transmite MAE.

„Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de catre Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, potrivit MAE.

Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, este la Roma. În ciuda interdicției de a călători în spațiul Schengen, Ceban a ajuns în capitala Italiei, unde va sta câteva zile.