Extrema dreaptă din Germania cere reducerea beneficiilor pentru refugiații ucraineni

Co-președintele celui mai puternic partid de opoziție din Germania a spus că există refugiați care primesc o formă de ajutor de șomaj nejustificat și că trebuie să se întoarcă în Ucraina.

Potrivit datelor ONU, aproximativ 5,6 milioane de refugiați ucraineni se află în străinătate după ce au fugit de invazia Rusiei. Cel mai mare număr, în jur de 1,2 milioane, trăiește în Germania, o țară care a oferit un sprijin militar, economic și umanitar amplu Kievului.

AfD, un partid radical care a înregistrat o creștere a popularității în ultimele luni, a criticat constant politica pro-Ucraina a Berlinului, fiind împotriva furnizării de arme și a altui tip de sprijin pentru țara devastată de război.

Partidul naționalist a fost clasificat drept „extremist” de către agenția germană de informații interne, iar membrii săi au fost anchetați pentru legături cu rețele de spionaj ruse și chineze.

„Chiar credem că putem învinge cea mai mare putere nucleară a lumii și, mai mult, că putem câștiga acest război care nu este al nostru?”, a spus unul dintre liderii partidului.

Declarațiile vin înaintea unui summit de nivel înalt între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska pe 15 august, în condițiile în care Trump a semnalat că Kremlinul este interesat de „schimburi” teritoriale ca parte a unui acord de încetare a focului.