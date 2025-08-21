Fabrică de electronice americană din vestul Ucrainei, lovită de o rachetă rusească

„A fost o clădire civilă obișnuită, cu investiții americane. Se produceau obiecte de uz casnic, precum cafetiere”, a declarat Zelenski după atac.

Potrivit ministrului de Externe Andrii Sybiha, unitatea „nu are nicio legătură cu apărarea sau armata”.

Un angajat al Flex a declarat pentru Kyiv Independent că fabrica nu produce niciun fel de echipament militar.

Rusia a lansat în total 574 de drone și momele, precum și 40 de rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând în special regiunile vestice, aflate departe de linia frontului.

Atacul a avut loc la câteva zile după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska, urmată de discuții cu Zelensky la Washington, în încercarea de a media un acord de pace.

În pofida acestor negocieri, atacurile rusești asupra orașelor ucrainene continuă

Atacurile sunt constante, provocând victime în rândul civililor. Cel puțin 15 persoane au fost rănite în atacul asupra Mukachevo, conform autorităților locale.

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale arată distrugeri majore în incinta fabricii.

Un angajat al unității a spus pentru că, în mod normal, aproximativ 800 de persoane lucrează în schimbul de noapte, atunci când a fost atacată fabrica. Majoritatea au evacuat în adăposturile de beton din incintă imediat după declanșarea alertei aeriene. Potrivit aceluiași angajat, compania avea protocoale stricte pentru situațiile de alarmă aeriană.

Flex Ltd. este o companie multinațională americană și unul dintre cei mai mari producători mondiali de electronice pe bază de contract. Firma a intrat pe piața ucraineană în anul 2000, inițial la Berehove, în regiunea Zakarpattia. În 2012, Flex Ltd. a deschis o fabrică de 55.000 de metri pătrați la Mukachevo, unde lucrează în prezent peste 2.600 de persoane.