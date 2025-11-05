Familia Soros salută public victoria lui Zohran Mamdani în New York. Socialistul musulman ce va conduce primăria

Alexander Soros, fiul lui George Soros, a salutat pe rețelele de socializare rezultatul alegerilor din New York și a transmis un mesaj de susținere pentru Zohran Mamdani, noul primar ales al orașului.

„Sunt atât de mândru să fiu newyorkez! Visul american continuă!”, a scris acesta, adăugând felicitări pentru Mamdani după o campanie intensă și urmărită la nivel național.

Felicitările venite din partea lui Alexander Soros au adăugat greutate simbolică serii, fixând rezultatul într-un registru mai larg, al „Visului american” și al participării civice. Pentru susținătorii noului primar, mesajele publice și entuziasmul din noaptea victoriei validează așteptările privind un mandat orientat spre incluziune și schimbare.

La 34 de ani, Zohran Mamdani, politician cu orientare de socialist și primul musulman ce câștigă, intră în primărie cu promisiunea unui nou început pentru New York — unul în care, așa cum a afirmat de pe scenă, „viitorul este în mâinile noastre”.

În primul său discurs de după anunțarea rezultatului, Zohran Mamdani a vorbit despre începutul unei „ere mai bune pentru umanitate”, conturându-și mandatul ca pe un răspuns la „întunericul politic” al momentului. „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”, a spus el, în timp ce susținătorii l-au aclamat.

„În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre”, a declarat Mamdani, potrivit relatărilor de presă. Noul edil a prezentat pe scurt direcțiile prioritare ale administrației sale și a insistat că votul primit reprezintă „un mandat pentru schimbare”.

Mesaj pentru Trump

Adresându-se direct președintelui Donald Trump, Mamdani a rostit o replică devenită rapid virală: „Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”. La scurt timp, pe platforma Truth Social a apărut o reacție scurtă a lui Trump: „…Și așa începe!”.

Mamdani a reiterat promisiunile din campanie și a prezentat modul în care intenționează să colaboreze cu grupurile cheie de alegători care i-au susținut candidatura. Mesajul său a mizat pe coeziune civică și pe un ton de reconciliere, cu promisiunea de a guverna „pentru toți newyorkezii”, inclusiv pentru cei care nu l-au votat.

„Vom apăra fiecare comunitate din acest oraș”, a subliniat el, menționând explicit susținerea pentru evreii confruntați cu antisemitismul și pentru imigranți. Repetând ideea că New York poate fi un far al speranței, Mamdani a spus din nou: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.

