FBI investighează atacul armat dintr-o școală din Minneapolis ca o infracțiune motivată de ură împotriva catolicilor

„FBI investighează acest atac ca un act de terorism intern și o infracțiune motivată de ură care vizează catolicii”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-o postare pe X.

Cei doi copii, în vârstă de opt și 10 ani, au fost uciși când un atacator a deschis focul prin ferestrele Bisericii Buna Vestire din oraș, miercuri dimineață, în timp ce copiii erau la Liturghie.

Atacatorul, care a murit de la o rană prin împușcare pe care și-a provocat-o, a fost ulterior identificat de poliție ca fiind Robin Westman, în vârstă de 23 de ani.

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, s-a numărat printre cei care au adus un omagiu tinerelor victime, spunând că a fost „profund întristat” de atac.

Se fac cercetări

Șeful poliției, Brian O’Hara, a declarat reporterilor: „Acesta a fost un act deliberat de violență împotriva copiilor nevinovați și a altor persoane care aderă la credință.”

„Cruzimea și lașitatea pură de a trage într-o biserică plină de copii sunt absolut de neînțeles”, a spus el.

Întrebat despre comentariul lui Patel, acesta a spus că Departamentul de Poliție din Minneapolis conduce ancheta cu sprijinul agențiilor federale și va urmări dovezile oriunde acestea duc. Poliția a început să primească apeluri privind o împușcătură chiar înainte de ora locală 08:00 (13:00 GMT) de miercuri. Atacatorul s-a apropiat de lateralul bisericii, care găzduiește și o școală, și a tras zeci de focuri prin ferestre folosind trei arme. Poliția a găsit, de asemenea, o bombă fumigenă la fața locului. Autoritățile investighează dacă suspectul a tras în interiorul clădirii sau dacă toate împușcăturile au venit din afara bisericii, menționând că nu au fost găsite tuburi de cartușe în interior.