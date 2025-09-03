Florida intenționează să devină primul stat care elimină obligativitățile de vaccinare a copiilor

Chirurgul general de stat, Dr. Joseph Ladapo, care a anunțat decizia miercuri, a calificat cerințele actuale din școli și din alte părți drept intruziuni „imorale” asupra drepturilor oamenilor, care împiedică capacitatea părinților de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor.

„Oamenii au dreptul să ia propriile decizii, decizii informate”, a declarat Ladapo, care s-a confruntat frecvent cu comunitatea medicală , într-o conferință de presă din Valrico. „Nu au dreptul să vă spună ce să vă administrați. Luați-le dreptul.”

Grupurile de medici și alte organizații din domeniul sănătății au considerat de mult timp vaccinurile ca fiind sigure și cea mai eficientă modalitate de a opri răspândirea bolilor transmisibile, în special în rândul școlarilor.

Această mișcare vine în contextul în care administrația Trump lucrează la restructurarea Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA și la remodelarea politicilor naționale privind vaccinarea.