Conform NBC News, Forţele aeriene ale Finlandei, proaspăt integrate în structurile NATO, au confirmat că svastica mai figurează pe câteva steaguri de unitate, dar procesul de înlocuire este deja în desfăşurare.

Decizia are la bază dorinţa de a evita confuziile şi neplăcerile generate de asocierea inevitabilă cu simbolistica nazistă, chiar dacă utilizarea emblemei în Finlanda are origini diferite.

Svastica a fost adoptată în 1918, la scurt timp după obţinerea independenţei de sub Imperiul Rus, fiind considerată un simbol al norocului şi victoriei.

Mult timp înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, ea nu avea conotaţiile negative dobândite ulterior.

În ultimii ani, autorităţile au început să elimine discret simbolul: emblema oficială a Comandamentului Forţelor Aeriene a fost modificată, însă pe unele steaguri de unitate acesta a rămas vizibil la parade sau ceremonii militare, stârnind surprinderea turiştilor şi a partenerilor occidentali.

„Am fi putut continua să folosim acest steag, dar uneori apar situaţii stânjenitoare cu vizitatori străini. Probabil că e mai înţelept să ţinem pasul cu vremurile,” a declarat colonelul Tomi Böhm, noul comandant al aripii de apărare aeriană Karelia, pentru televiziunea publică YLE.