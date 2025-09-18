Forțele israeliene au ucis 48 de persoane în Gaza de la primele ore ale dimineții

Atacurile israeliene au provocat joi moartea a cel puțin 48 de palestinieni în Fâșia Gaza, au declarat surse medicale pentru Al Jazeera.

Cele mai multe victime, 37 de persoane, au fost raportate în Gaza, unde loviturile au vizat mai multe cartiere dens populate.

Operațiunile militare israeliene continuă pe fondul confruntărilor din enclava palestiniană, unde spitalele și serviciile de urgență sunt copleșite de numărul mare de răniți.

Situația umanitară rămâne critică, iar autoritățile locale avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește în orele următoare.