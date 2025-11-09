Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy ar putea fi eliberat din închisoare după doar 20 de zile

El a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru conspiraţie criminală într-o schemă de finanţare a campaniei sale electorale câştigătoare din 2007 cu fonduri din Libia.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, este primul fost preşedinte al Franţei moderne condamnat la închisoare. Anterior, el a fost condamnat pentru acuzaţii de corupţie, dar i s-a ordonat să poarte un dispozitiv de monitorizare electronic în loc să execute o pedeapsă cu închisoarea.

Echipa juridică a lui Sarkozy face apel împotriva condamnării sale şi a depus, de asemenea, o cerere de eliberare anticipată. Un proces de apel va avea loc la o dată ulterioară, posibil în primăvară.

Luni, un tribunal din Paris urmează să examineze cererea sa de eliberare, iar o decizie este aşteptată în aceeaşi zi.

Fostul preşedinte, care a ocupat funcţia între 2007 şi 2012, se declară nevinovat şi contestă atât condamnarea, cât şi decizia de încarcerare a sa în aşteptarea apelului.

Tribunalul din Paris l-a găsit vinovat pe Sarkozy pe 25 septembrie şi a declarat că pedeapsa cu închisoarea a intrat în vigoare imediat. Dar, imediat ce a fost încarcerat pe 21 octombrie, echipa sa juridică a depus o cerere de eliberare anticipată.

O instanţă urmează să ia o decizie luni, pe baza articolului 144 din Codul penal francez, care prevede că eliberarea ar trebui să fie regula generală în aşteptarea apelului, în timp ce detenţia rămâne excepţia – de exemplu pentru cei consideraţi periculoşi sau expuşi riscului de a fugi într-o altă ţară, sau pentru a proteja probele sau a preveni presiunea asupra martorilor.

În timpul audierii de luni, Sarkozy urmează să ofere garanţii că va respecta cerinţele justiţiei pentru eliberarea condiţionată.

Dacă cererea va fi aprobată, el va fi plasat sub supraveghere judiciară şi ar putea fi eliberat din închisoarea La Santé din Paris în câteva ore.