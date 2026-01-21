Fostul prim-ministru al Coreei de Sud, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru declararea legii marțiale

Verdictul de miercuri marchează prima hotărâre judecătorească conform căreia tentativa de instituire a legii marțiale din 3 decembrie 2024 a constituit o insurecție. Han are dreptul de a face apel, potrivit The Guardian.

Instanța a constatat că Han a creat în mod activ aparența unei ședințe de cabinet legitime pentru a confirma un decret neconstituțional.

Procurorii ceruseră o pedeapsă de 15 ani. Cu toate acestea, judecătorul a respins utilizarea precedentelor din loviturile de stat militare anterioare ca ghiduri de condamnare, numind aceasta o „auto-lovitură de stat” a puterii alese, care a reprezentat pericole unice pentru democrație.

Judecătorul a spus că Han, în calitate de prim-ministru, avea datoria constituțională de a preveni insurecția, dar în schimb „a ales să se alăture” acesteia.

Instanța nu a găsit nicio remușcare reală, menționând că Han a continuat să ascundă probele și să mintă pe tot parcursul procesului.

Instanța a menționat că Han, în vârstă de 76 de ani, știa despre planul legii marțiale cu câteva ore înainte de anunțul televizat al lui președintelui Yoon.

Imaginile de pe camerele de supraveghere l-au arătat dând din cap în timp ce Yoon explica planul și primea documente, inclusiv proclamația legii marțiale.

Doar șase miniștri au fost convocați în prealabil la biroul prezidențial. Instanța a constatat că Han a contribuit la asigurarea cvorumului minim necesar pentru ședință, împiedicând în același timp o dezbatere semnificativă.

Instanța l-a găsit, de asemenea, pe Han vinovat de crearea de documente false, distrugerea înregistrărilor prezidențiale și mărturie mincinoasă în timpul procedurii de impeachment a lui Yoon.

Procurorii au cerut 15 ani, argumentând că Han purta o responsabilitate unică, fiind singura persoană în măsură constituțională să blocheze decretul refuzând să-l contrasemneze sau să convoace o ședință de cabinet.

Prim-ministrul cu cel mai lung mandat

Han este un diplomat de carieră care a servit cinci președinți în administrații conservatoare și progresiste. Yoon l-a numit prim-ministru în mai 2022, devenind astfel prim-ministrul cu cel mai lung mandat sub orice președinte din istoria democrației sud-coreene.

El a susținut pe tot parcursul procesului că se opunea în privat legii marțiale și că se afla în șoc psihologic. „Nu am susținut-o niciodată și nici nu am încercat să o împiedic”, a declarat el instanței în noiembrie.

Spre deosebire de Yoon și alți co-inculpați, Han a rămas liber pe tot parcursul procesului, după ce un judecător i-a respins mandatul de arestare în august, invocând „locul pentru dispute legale” cu privire la vinovăția sa.

Verdictul pentru Yoon este programat pentru 19 februarie. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea.