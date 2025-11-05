Franța anchetează TikTok. Platforma este acuzată că ar împinge tinerii spre sinucidere

Ancheta este condusă de procuratura din Paris și a fost declanșată la solicitarea unei comisii parlamentare franceze, care a cerut verificarea „posibilei responsabilități a TikTok pentru punerea în pericol a vieții tinerilor utilizatori”, a anunțat marți procurorul Laure Beccuau, citată de Reuters.

Capcană digitală pentru tineri

Comisia a reacționat după ce șapte familii au dat în judecată platforma, acuzând că le-a expus copiii la conținut care „îi împingea spre sinucidere”, cu efecte grave asupra sănătății mintale.

Raportul parlamentarilor francezi arată că TikTok „nu moderează suficient conținutul, permite ușor accesul minorilor și are un algoritm care poate prinde tinerii vulnerabili într-o buclă de conținut ce promovează sinuciderea”.

TikTok se apără

TikTok respinge însă acuzațiile. „Ne opunem ferm acuzațiilor și temeiurilor legale invocate și ne vom apăra cu hotărâre reputația”, a transmis compania într-un mesaj către Reuters. Reprezentanții rețelei susțin că există „peste 50 de funcții dedicate siguranței adolescenților” și că „nouă din zece videoclipuri problematice sunt eliminate înainte de a fi vizionate”.

Brigada cibernetică a poliției din Paris va investiga dacă TikTok ar fi oferit o platformă pentru conținut care promovează sinuciderea, faptă care se pedepsește în Franța cu până la trei ani de închisoare. Președinta comisiei parlamentare, Laurence Rossignol, atenționase deja, în septembrie, că TikTok „a pus deliberat în pericol sănătatea și viața utilizatorilor săi”.

Rapoarte alarmante din mai multe surse

Pe lângă raportul parlamentar, ancheta va analiza și alte documente oficiale, printre care un raport al Senatului francez din 2023 privind libertatea de exprimare și colectarea datelor, precum și un studiu Amnesty Internațional, care avertiza că algoritmii TikTok „sunt adictivi și pot duce la automutilare în rândul tinerilor”.

Un alt raport, publicat în februarie 2025 de agenția de stat Viginum, avertiza că platforma ar putea fi folosită și pentru manipularea opiniei publice în timpul alegerilor.