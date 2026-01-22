Prima pagină » Știri externe » Franța comandă pentru prima dată drone kamikaze cu rază lungă de acțiune

Armata franceză a plasat prima comandă de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune de la firme locale din industria apărării. Acest pas vine în încercarea de a-și dezvolta propria capacitate de producție de drone.
22 ian. 2026, 18:28, Economic

Ministerul Apărării din Franța a comandat pentru prima dată drone kamikaze cu rază lungă de acțiune. Anunțul a fost făcut joi, 22 ianuarie, de Direcția Generală pentru Armament (DGA), iar acest pas vine în contextul în care Franța încearcă să-și consolideze capacitățile de producție de drone, scrie BMFTV.

DGA a menționat faptul a comandat la sfârșitul lunii decembrie „muniții telecomandate cu rază lungă de acțiune” de la producătorul francez de rachete MBDA și producătorul francez de drone Aviation Design.

Potrivit Reuters, primul lot ar urma să fie livrat forțelor armate franceze la mijlocul anului 2027, a mai anunțat DGA.

Momentan, nu se cunosc detalii privind valoarea comenzii sau numărul de drone achiziționate.

Dronele kamikaze sunt arme aeriene de unică folosință care se prăbușesc asupra țintelor, detonându-se și distrugându-se.

Anunțul privind o astfel de achiziție vine în contextul în care Franța încearcă să recupereze terenul pierdut în domeniul dronelor, care au devenit cruciale de la invazia Rusiei în Ucraina.

