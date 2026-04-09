Franța crește bugetul Apărării cu 42 de miliarde de dolari și pregătește un nou tanc pentru a înlocui modelele vechi

Proiectul de lege prezentat miercuri de ministrul Forțelor Armate franceze, Catherine Vautrin, prevede ca bugetul Apărării să ajungă la 63,3 miliarde de euro în 2027 și la 76,3 miliarde de euro până la finalul deceniului, aproape dublu față de acum zece ani.

Sub pragul NATO

Chiar și după această creștere, cheltuielile vor reprezenta aproximativ 2,6% din PIB, sub ținta stabilită de NATO, de cel puțin 3,5% până în 2035.

Potrivit Breaking Defense, sumele vor trebui aprobate anual de Parlamentul francez.

Un tanc de tranziție

Una dintre principalele decizii analizate este dezvoltarea unui nou tanc „intermediar”, care să acopere perioada până la apariția unui model comun franco-german.

Actualele tancuri Leclerc se apropie de finalul duratei de utilizare, iar proiectul viitor Main Ground Combat System (MGCS) – un proiect comun franco-german pentru un tanc de ultimă generație, care ar urma să înlocuiască actualele modele — nu va fi gata prea curând.

„Tancurile noastre Leclerc vor rezista până în 2040, iar proiectul MGCS va dura aproximativ un deceniu… Avem nevoie de un tanc intermediar”, a declarat Vautrin.

Francezii analizează dacă vor folosi un model de tanc dezvoltat în Germania sau în Franța, însă armamentul principal va fi proiectat de partea franceză.

Ministrul a explicat că soluția ar putea veni de la compania KNDS, un grup franco-german din industria de apărare, format din producătorul german Krauss-Maffei Wegmann și compania franceză Nexter, specializate în vehicule militare și armament: „Este probabil să fie o platformă KNDS Germania sau KNDS Franța, decizia nefiind încă luată, cu un tun proiectat în Franța”.

Drone și lovituri la distanță

Planul pune accent pe utilizarea dronelor și pe capacitatea de a lovi ținte aflate la distanță mare.

Potrivit ministrului Catherine Vautrin, Franța va aloca 8,5 miliarde de euro pentru drone și rachete în următorii patru ani. Țara a comandat deja 10.000 de drone de tip FPV (controlate de la distanță, cu cameră video), jumătate urmând să fie livrate până în 2026.

Vautrin a explicat că aceste sisteme vor varia de la modele simple până la unele „mult mai avansate”. În același timp, încă 1,6 miliarde de euro vor merge către sisteme anti-dronă. „De la puști de bruiaj până la tunuri montate pe camioane cu rachete ghidate laser”, a detaliat ministrul.

Probleme cu apărarea anti-dronă

Însă autoritățile franceze recunosc că tehnologia actuală nu este suficientă. Agenția de achiziții militare a lansat o licitație prin platforma Tenders Electronic Daily, portalul UE pentru contracte publice, pentru testarea unor noi interceptoare de drone.

Anunțul arată că sistemele existente sunt „insuficiente, prea costisitoare și neadaptate amenințărilor viitoare”.

Țintele vizate sunt drone mari, de peste 100 de kilograme, care pot atinge viteze de până la 600 km/h.

Investiții și în spațiu

Pe lângă echipamentele clasice, Franța investește și în domeniul spațial, unde va aloca 3,9 miliarde de euro pentru comunicații și supraveghere.

De asemenea, armata vizează creșterea numărului de rezerviști la 50.000 până în 2030, ceea ce ar duce totalul forțelor la aproximativ 330.000, incluzând militari activi, rezerviști și personal civil din structurile de apărare.