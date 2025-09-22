Președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina. „Aceasta este responsabilitatea noastră: să păstrăm șansa unei soluții cu două state”, a spus liderul francez, subliniind că acest pas reprezintă „un drum către pace”.

Macron a precizat că decizia vine în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al blocajului din procesul de pace israeliano-palestinian.

„Astăzi, aici, în această cameră, trebuie să deschidem calea pentru pace”, a afirmat el, adăugând că Franța va continua să sprijine eforturile diplomatice internaționale pentru a asigura conviețuirea pașnică a celor două state.

Recunoașterea oficială a Palestinei de către Franța este un gest simbolic puternic pe scena internațională, menită să încurajeze reluarea negocierilor și să transmită un mesaj de sprijin pentru drepturile poporului palestinian.