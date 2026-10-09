FT: Iranul atacă petroliere și dincolo de Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a limita exporturile de petrol din Golf

După atacurile asupra a două petroliere, unul în apropierea Qatarului și altul în largul coastei Al Jazeera, în Emiratele Arabe Unite, miercuri și vineri, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a insistat, într-un comunicat, că deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, informează Financial Times.

Forțele navale ale Gardienilor Revoluției au declarat vineri că măsurile împotriva navelor și companiilor care „nu respectă regulile” nu se vor limita la Strâmtoarea Ormuz.

„Orice navă care traversează o rută neautorizată va fi urmărită în întreaga regiune și va fi cu siguranță pedepsită”, avertizează Gardienii Revoluției.

Gardienii Revoluției au mai declarat că „nu vor permite prezența armatelor invadatoare” în strâmtoare și că „vor răspunde ferm provocărilor inamicului menite să perturbe acest control”.

Iranul intensifică atacurile asupra petrolierelor din Golf

Ultimele zece zile au fost printre cele mai periculoase pentru operatorii de petroliere de la începutul războiului.

Iranul a lansat o serie de atacuri asupra navelor care transportă petrol și produse petroliere rafinate din Golf, după ce mai multe rapoarte publicate la sfârșitul lunii septembrie au arătat că exporturile de petrol din regiune se apropiau de nivelul mediu înregistrat înainte de război.

Atacurile de miercuri și vineri, confirmate de agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO), sugerează că Iranul își extinde aria de acțiune.

Miercuri, petrolierul Acers, deținut de o companie turcă și folosit pentru transportul produselor petroliere, a fost lovit în largul orașului Madinat ash Shamal din Qatar. Atacul a provocat victime în rândul echipajului și un incendiu la bord, potrivit UKMTO și unor consultanți în securitate maritimă.

Atacul de vineri, produs în apropierea Emiratelor Arabe Unite, a vizat un petrolier deținut de o companie chineză, numit Gem No. 2, au declarat două surse din domeniul securității.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Trump a precizat că Washingtonul poartă discuții „productive” cu Teheranul, dar că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare.