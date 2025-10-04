Furtuna Amy: Un bărbat a murit în Irlanda, iar Marea Britanie este sub avertizări de vreme severă

Un bărbat a murit vineri în zona Letterkenny, comitatul Donegal, într-un incident legat de vreme, pe fondul furtunii Amy care lovește Irlanda și Marea Britanie, scrie The Guardian.

Potrivit poliției irlandeze, tragedia s-a produs după ora 16.15.

În Regatul Unit, Biroul Meteorologic a emis sâmbătă un cod galben de vânt pentru întreaga țară, iar nordul Scoției se află sub avertizare portocalie de rafale „dăunătoare”, care pot depăși peste 160 km/h.

Zeci de mii de locuințe fără curent

Furtuna a lăsat peste 42.000 de locuințe fără curent și a provocat haos în transporturi: căi ferate și șosele închise, servicii de feribot anulate și întârzieri masive pe aeroporturi.

La Glasgow, o clădire s-a prăbușit peste o mașină, iar în Londra toate cele opt parcuri regale, inclusiv Hyde Park și Richmond Park, au fost închise din cauza vântului puternic.

Autoritățile britanice au raportat că presiunea atmosferică măsurată în Shetland a atins 947,9 hPa, un record pentru luna octombrie în Marea Britanie.